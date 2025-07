Il virus West Nile fa un’altra vittima nel Casertano

Tempo di lettura: < 1 minuto Ancora un morto per il virus West Nile, il nono in Italia. Il decesso √® avvenuto sempre nel Casertano, dove le vittime sono state quattro in pochi giorni: si tratta di un 76enne della provincia di Salerno, ma ospite di una residenza sanitaria a Grazzanise. L‚Äôuomo, dal quadro clinico gi√† compromesso come gli altri tre pazienti deceduti, era stato ricoverato nei giorni scorsi in ospedale e poi trasferito nella residenza sanitaria. Stamattina era morto all‚Äôospedale di Caserta un 73enne di Maddaloni. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it ¬© Anteprima24.it - Il virus West Nile fa un‚Äôaltra vittima nel Casertano

In questa notizia si parla di: virus - west - nile - casertano

De Luca sui casi di West Nile in Campania: ¬ęStiamo analizzando il virus. Situazione sotto controllo. Regionali? Brave persone, siete fottuti¬Ľ - ¬ęStiamo analizzando bene la situazione. Il problema c'√®, ma ad oggi non abbiamo motivo di allarmi particolari¬Ľ.

Cos‚Äô√® il virus West Nile che ha gi√† ucciso una donna a Roma e contagiato almeno 6 persone - Si chiamava Filomena Di Giovangiulio, aveva 82 anni e viveva a Nerola, in provincia di Roma. √ą la prima vittima del virus West Nile in Italia nel 2025.

West Nile, com‚Äô√® fatta la zanzara che porta il contagio. Pregliasco e i 5 sintomi da riconoscere: ¬ęCos√¨ il virus pu√≤ durare settimane¬Ľ - Sono cinquantuno nuovi casi¬†di¬†infezione da West Nile Virus ¬†segnalati in Italia¬†dal 12 al 18 settembre¬†2024, portando a un totale di 382 le segnalazioni notificate a partire da maggio 2024.

Lunedì pomeriggio un uomo di 80 anni è morto nel Casertano a causa del West Nile. Si tratta della terza vittima del virus. In mattinata un uomo di 77 anni è deceduto a Roma mentre una donna di 82 anni, è morta la scorsa settimana. Sono 44 i casi confermati Vai su Facebook

Sono otto i casi di infezione dal virus West Nile che si sono registrati negli ultimi giorni nella regione Campania. Per prevenire la diffusione del virus in molti comuni del casertano si sono svolte delle operazioni di disinfestazione nella notte tra mercoledì 23 e gi Vai su X

West Nile in Campania, ultime notizie: un caso sospetto a Salerno e altri tre sul litorale casertano; Otto le vittime del West Nile in Italia, stimate 10mila infezioni; Virus West Nile: 12 nuovi casi nel Lazio. Rocca firma ordinanza urgente.

Nove le vittime del West Nile in Italia, stimate 10mila infezioni - Ancora un morto per il virus West Nile, il nono in Italia. Secondo ansa.it

West Nile, quarto morto in Campania. De Luca contro una dirigente del ministero: ‚ÄúNon preoccupa il virus ma l‚Äôincapacità‚ÄĚ - De Luca attacca la dirigente del ministero Campitiello: "Inadeguata e impreparata" ... Da ilfattoquotidiano.it