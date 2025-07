Il virus West Nile Crescono contagi e morti | Situazione sottovalutata

Salgono a sette, in Italia, – con i due decessi avvenuti ieri a Latina e in provincia di Caserta – le vittime del virus West Nile, la febbre del Nilo trasmessa dalla puntura di zanzara: tre in Campania, tre nel Lazio e una in Piemonte. Secondo l’ultimo bollettino dell’Iss i casi confermati di infezione da West Nile dall’inizio dell’anno sono 32 in Italia, 21 dei quali segnalati dalla Regione Lazio, tutti nella provincia di Latina. Del totale nazionale, 23 hanno manifestato sintomi neuro-invasivi (2 Piemonte, 2 Veneto, 1 Emilia-Romagna, 15 Lazio, 3 Campania). I casi di febbre sono stati 6, mentre i casi asintomatici 3. 🔗 Leggi su Quotidiano.net