Il turista francese ci ha aggrediti per primo c’è il referto del pronto soccorso | le persone accusate di antisemitismo all’Autogrill presentano querela

Dopo il racconto del turista francese che ha denunciato di essere stato insultato e aggredito alla presenza del figlio di sei anni per il solo fatto di essere ebreo, arriva oggi la versione di altri otto protagonisti dell’alterco avvenuto domenica all’ autogrill di Lainate e ripreso – in parte – nel video girato dallo stesso turista 52enne. Una ricostruzione che stravolge il racconto dell’uomo. Tramite il loro avvocato, infatti, respingono “le infamanti accuse di antisemitismo ” a loro rivolte e il racconto “assolutamente parziale e tendenzioso della vicenda”. Secondo quanto affermano, sarebbe stato proprio il francese a iniziare a insultare il gruppo forse perchĂ© li ha sentiti parlare in arabo (sono italiani di origini arabe) o perchè aveva notato che alcune donne “indossavano dei ciondoli raffiguranti la cartina geografica palestinese “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il turista francese ci ha aggrediti per primo, c’è il referto del pronto soccorso”: le persone accusate di antisemitismo all’Autogrill presentano querela

“Insultati all’autogrill di Milano perché ebrei”: turista francese denuncia aggressione con un video sui social - Un video pubblicato su Instagram e rapidamente condiviso su diversi canali, mostra due turisti francesi di religione ebraica, un uomo e suo figlio di 6 anni, insultati in un’area di sosta autostradale a Lainate, sulla Milano Laghi.

Un turista francese di religione ebraica ed il figlio di sei anni sono stati aggrediti in un'area di sosta all'altezza di Lainate, sul tratto autostradale Milano-Laghi. I due, che indossavano la kippah, sono stati spinti e presi a calci, il tutto accompagnato dalle parole " Vai su Facebook

Aggressione a sfondo razziale a un turista francese e suo figlio nell’area di servizio vicino a Milano, tre indagati - Un turista francese e suo figlio di sei anni sono stati aggrediti a sfondo razziale in un’area di servizio autostradale a nord di Milano; la digos ha identificato i primi tre sospettati italiani di or ... Scrive gaeta.it

Ebrei aggrediti in autogrill, primi indagati per odio razziale - Primi indagati nell'inchiesta della Procura di Milano sull'aggressione ai danni di padre e figlio ebrei in un'area di sosta dell'autostrada Milano- Come scrive msn.com