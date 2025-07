Il Trentino torna a Venezia | Ornella Muti è Ida Dalser nel film Il filo rosso

Ad un anno di distanza dal successo del film “Vermiglio” di Maura Delpero, i panorami del Trentino tornano sul grande schermo alla Mostra del Cinema di Venezia: questa volta a mostrarli sarà il regista napoletano Alessandro Bencivenga che presenterà la pellicola “Il filo rosso”.La tramaIl film. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

