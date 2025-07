Il trasferimento. Domani debutta il ’Cinema allo stadio’.

Con la vicenda di Maria, che si dedica ad aiutare e ad accudire le persone anziane, prende il via la rassegna ’Cinema allo stadio’, organizzata dal Cinema Nuovo Pendola in collaborazione con l’amministrazione comunale da domani al 24 agosto, con proiezione unica alle 21,45, allo stadio Artemio Franchi curva San Domenico. Il film in questione si chiama "La gazza ladra" di Robert GuĂ©diguian, ed apre un calendario di proiezioni che prosegue il 1 agosto con la carica thriller di "Conclave", di Edward Berger con un ricco cast, da Ralph Fiennes a Stanley Tucci, da Isabella Rossellini a Sergio Castellitto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

