Il terremoto sorprende i chirurghi in sala operatoria | i medici coprono e proteggono il paziente

Il terribile terremoto di magnitudo 8.8 che ha scosso la Kamchatka nella mattina di oggi, mercoledì 30 luglio, ha sorpreso un'equipe medica mentre era in corso un intervento chirurgico. Come mostrano le immagini diffuse sui social, nonostante il violento sisma, i chirurghi non hanno esitato a. 🔗 Leggi su Today.it

