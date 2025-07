Il terremoto in Russia registrato anche dai sismografi italiani

Roma, 30 luglio 2025 – Che cosa è accaduto in Kamchatka, che cosa accadrà ? I tecnici non hanno la sfera di cristallo, ma interpretano i dati e così fa la dottoressa Lucia Margheriti, direttrice dell’Osservatorio Nazionale Terremoti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Direttrice, come si spiega l’evento? “Alle 1,24 della notte scorsa c’è stato un terremoto fra 8,6 e 8,8 di magnitudo, quest’ultima confermata dagli americani, al largo della Kamchatka, in una zona ad altissima pericolosità come ce lo ricorda anche la storia: nel 1952 l’evento fu sopra magnitudo 9 e così nel ‘900. Anche questo è stato seguito e lo verrà ancora da molte repliche sopra il 6 e sono possibili nelle prossime ore altre scosse anche sopra 7”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Il terremoto in Russia registrato anche dai sismografi italiani”

In questa notizia si parla di: terremoto - russia - registrato - sismografi

Terremoto, forte scossa nel giorno dei colloqui tra Russia e Ucraina - Mentre a Istanbul si aprivano i primi delicatissimi colloqui tra Russia e Ucraina, un altro evento ha scosso – nel vero senso della parola – la scena.

Terremoto in Turchia, la scossa di magnitudo 5.2 nel giorno dei colloqui diretti Russia-Ucraina - Forte sisma in Turchia. Nel primo pomeriggio di giovedì 15 maggio, alle 15:46 ora locale, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 5.

Terremoto di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone, Guam, Hawaii, Alaska, Ecuador e l'intera costa ovest degli Usa - Il sisma è stato registrato al largo della Kamchatka. È allarme nel Pacifico con minaccia di onde fino a 3-4 metri.

Il terremoto in Russia registrato dai sismografi dei Campi Flegrei: il tracciato all’1:24 Vai su X

I sismografi installati nei Campi Flegrei hanno registrato il terremoto avvenuto nella notte in Kamcatka: l’evento sismico è evidente nel tracciato ? Vai su Facebook

Il terremoto in Russia registrato dai sismografi dei Campi Flegrei: il tracciato all’1:24; Il terremoto in Russia registrato anche dai sismografi italiani”; Terremoto magnitudo 8.8 nella Kamchatka, allerta tsunami in Russia, Giappone e California, in Polinesia previste onde di 4 metri.

"Il terremoto in Russia registrato anche dai sismografi italiani” - Lucia Margheriti, direttrice dell’Osservatorio Nazionale Terremoti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia: “La placca della crosta oceanica è scesa al di sotto de ... Secondo quotidiano.net

Il terremoto in Russia registrato dai sismografi dei Campi Flegrei: il tracciato all’1:24 - I sismografi installati nei Campi Flegrei hanno registrato il terremoto avvenuto nella notte in Kamcatka: l'evento sismico è evidente nel tracciato ... Riporta fanpage.it