Il sisma che ha colpito la Kamchatka, Estremo Oriente della Russia, con una magnitudo di 8.8, è tra i dieci più forti mai registrati secondo l’ U.S. Geological Survey, il servizio Geologico degli Stati Uniti. 1) VALDIVIA (CILE) Il più forte risale al 1960 ed è il terremoto di Valdivia, un sisma di magnitudo 9,5 che colpì il centro del Cile causando 1600 vittime, molte delle quali proprio a causa di uno tsunami successivo. 2) ALASKA (USA) Quattro anni più tardi fu l’ Alaska a vivere un evento sismico disastroso, considerato il più grande mai registrato negli Stati Uniti. Con una magnitudo di 9,2 e una durata di cinque minuti il terremoto dello stretto di Prince William provocò 130 vittime, oltre a frane e inondazioni a causa delle onde altissime, e lo sciame sismico che ne seguì durò per settimane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il terremoto in Kamchatka tra i 10 più forti della storia: dal record in Cile al disastro in Alaska, fino allo tsunami in Indonesia