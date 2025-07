Il sindaco propone il Patto di fine consiliatura e apre le porte alla minoranza

Un consiglio comunale ricco di argomenti ed al tempo stesso carico di novitĂ dal punto di vista politico quello svoltosi a Cesa.Approvato il riequilibrio di bilancio e l’assestamento, è stato ed approvato anche l’adeguamento del Piano Urbanistico Comunale alla legge regionale, con il voto. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Cesa, approvato adeguamento Puc. Guida propone “patto di fine consiliatura” - È stata una seduta del Consiglio comunale ricca di argomenti e, al tempo stesso, carica di novità dal punto di vista politico. Secondo pupia.tv

