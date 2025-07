Il sequel della commedia di julia roberts festeggia 28 anni di successi

aggiornamenti sul sequel di “my best friend’s wedding” con celine song. Il progetto di un seguito del celebre film romantico del 1997, “My Best Friend’s Wedding”, sta prendendo forma grazie all’intervento della sceneggiatrice e regista Celine Song. Dopo alcune indiscrezioni e dichiarazioni contrastanti, si delineano nuovi dettagli sulla produzione, che sembra essere in una fase iniziale ma giĂ molto promettente. In questo articolo si approfondiscono le ultime novitĂ riguardanti il coinvolgimento di Song e le prospettive del progetto. lo stato attuale dello sviluppo del film. il coinvolgimento di celine song come sceneggiatrice. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Il sequel della commedia di julia roberts festeggia 28 anni di successi

In questa notizia si parla di: sequel - commedia - julia - roberts

10 cose che odio di te, il regista sul sequel: "Non è una commedia romantica" - Si intitolerà 10 cose che odio degli appuntamenti il sequel di 10 cose che odio di te e, a detta del regista, non è ad intendersi come una commedia romantica, ma piuttosto una commedia sul trauma.

Quel pazzo venerdì: scopri il trailer del sequel dell’amata commedia - il nuovo trailer del sequel di “quel pazzo venerdì” anticipa un ritorno ricco di sorprese. Il cinema torna a stupire con l’uscita del primo trailer ufficiale del tanto atteso sequel di “Quel pazzo venerdì”.

Ryan Gosling e Russell Crowe: perché il sequel della loro commedia d’azione è improbabile secondo il regista - Il film The Nice Guys, uscito nel 2016, ha riscosso un notevole successo di critica e ha conquistato un ampio pubblico, soprattutto in ambito streaming.

La star della commedia con Julia Roberts e Cameron Diaz ha confermato le voci di un seguito a distanza di quasi trent'anni dal primo film. Vai su Facebook

Il matrimonio del mio migliore amico, arriva il sequel: Julia Roberts e Cameron Diaz tornano protagoniste?; Il matrimonio del mio migliore amico: annunciato il sequel del cult con Julia Roberts; Il matrimonio del mio migliore amico, Celine Song per il sequel.

Il matrimonio del mio migliore amico, arriva il sequel: Julia Roberts e Cameron Diaz tornano protagoniste? - A quasi 30 anni dall'uscita, la commedia romantica diventata cult Il matrimonio del mio migliore amico avrà un sequel firmato da Celine Song: ecco cosa sappiamo ... Scrive vogue.it

Il matrimonio del mio migliore amico: Celine Song scriverà il sequel del film con Julia Roberts - La regista Celine Song scriverà il sequel di Il matrimonio del migliore amico, la commedia romantica del 1997 con Julia Roberts. Secondo cinefilos.it