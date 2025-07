il sequel del matrimonio del mio migliore amico scritto da celine song con julia roberts

Nuove indiscrezioni sul possibile sequel di “Il matrimonio del mio migliore amico”. La produzione cinematografica sta pianificando un seguito della celebre commedia romantica interpretata da Julia Roberts, intitolato Il matrimonio del mio migliore amico. La notizia, ancora in fase preliminare, ha suscitato grande interesse tra gli appassionati del genere. Secondo fonti di settore, Sony Pictures ha incaricato la sceneggiatrice e regista Celine Song, nota per i suoi lavori come Material Love e Past Lives, di sviluppare la sceneggiatura del nuovo progetto. Dettagli sul progetto e coinvolgimenti attuali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

