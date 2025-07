Il senato dice no al processo per Sangiuliano per il caso della chiave d’onore di Pompei a Boccia

Con 112 voti favorevoli e 57 contrari, l’aula del Senato ha votato per fermare l’autorizzazione a procedere nei confronti di Gennaro Sangiuliano, per il reato di peculato. Quindi niente processo, per l’ex ministro della Cultura, che ha donato a Maria Rosaria Boccia la chiave d’onore della cittĂ di Pompei, che aveva ricevuto dal Comune campano. Approvata la proposta della Giunta delle immunitĂ . Quest’ultima ha spiegato che il reato ipotetico sarebbe stato compiuto per «il perseguimento del preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di Governo». Non si tratterebbe, quindi, di un reato ordinario. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Il senato dice no al processo per Sangiuliano per il caso della chiave d’onore di Pompei a Boccia

