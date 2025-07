Il quartiere di Monza dove contro le occupazioni abusive arriva la videosorveglianza

Più sicurezza nelle case popolari. Parola di Regione Lombardia, che per contrastare l’abusivismo nelle case popolari ha stanziato ulteriori 2,9 milioni di euro. Obiettivo, finanziare i piani operativi per la sicurezza che ogni singola Aler dovrà sottoporre all’assessorato regionale alla Casa. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Il quartiere di Monza preso di mira dai ladri, almeno 15 furti: "Eravamo in ferie: ci hanno portato via tutto" - Un intero quartiere sotto scacco di ladri acrobati. Capaci di arrampicarsi fino ai piani più alti delle palazzine e, una volta giunti sui balconi, di scardinare in pochi minuti tapparelle e porte finestre per entrare nelle case e fare razzia di oro e gioielli.

Comprare casa a Monza, San Rocco-Sant’Alessandro il quartiere più richiesto - Il mercato immobiliare di Monza è davvero molto particolare se si tiene conto di uno studio effettuato da Idealista per valutare quali siano i quartieri più richiesti e più costosi in Italia per comprare casa.

Il nuovo palazzo green che toglie aria e luce e la casa abbandonata coi topi e l'erba alta: la protesta nel quartiere a Monza - Un nuovo edificio costruito in legno che dovrebbe essere green ma che invece rischia di togliere aria e luce ai residenti della zona.

Case Aler, contro le occupazioni abusive guardie armate pagate dalla Regione nelle “zone più critiche”: ecco quali sono; Monza, scoperta casa abusiva con tutti i comfort: sequestrata dalla polizia locale; Fossati Lamperti. Muro crollato: lavori in agosto.

Videosorveglianza e guardie armate,3 mln contro occupazioni Aler - Videosorveglianza, impianti di allarme, porte blindate negli appartamenti sfitti e vigilanza armata nei quartieri più a rischio contro le occupazioni abusive degli alloggi popolari Aler: per tutto que ... ansa.it scrive

Case Aler, contro le occupazioni abusive guardia armate pagate dalla Regione nelle “zone più critiche”: ecco quali sono - Gli assessorati alla Casa e alla Sicurezza uniti nel progetto che prevede porte blindate negli appartamenti sfitti, impianti di allarme, di videosorveglianza, e anche guardie armate a custodia delle p ... Come scrive ilgiorno.it