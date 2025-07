Il Psg di Luis Enrique non fa compromessi oppure al fondo non si fida di Donnarumma? L’Equipe

Gigio Donnarumma ha il contratto in scadenza nel 2026 con il Psg; il rinnovo è ancora in stand-by e, quest’estate, il portiere potrebbe lasciare il club. Le cause che potrebbero portare Donnarumma a lasciare il Psg. L’Equipe scrive: Due mesi fa Gianluigi Donnarumma si è rilanciato in Champions League e messo tutti d’accordo, spazzando via i dubbi che lo avevano accompagnato nelle stagioni precedenti, fino a quando Luis Enrique gli preferì Matveï Safonov lo scorso novembre contro il Bayern Monaco, in Champions. Due mesi fa, contro l’Inter, il 26enne ha dimostrato il motivo della scelta rischiosa e a tratti controversa fatta da Leonardo, cinque anni prima, di prenderlo dal Milan. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Psg di Luis Enrique non fa compromessi oppure al fondo non si fida di Donnarumma? (L’Equipe)

