Il progetto Shepforbio si presenta alla Commissione Europea

Il progetto Life ShepForBio, reso famoso per la scuola per pastori, è stato oggetto nei mesi scorsi, di una visita di monitoraggio da parte della Commissione Europea, a cui hanno partecipato ricercatori ed esperti dall’università La Sapienza di Roma, Università degli studi di Firenze, Euromontana. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

