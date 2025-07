Il progetto. Il presidente Bodin scommette sui giovani. Al via le iscrizioni alla Scuola Calcio.

Il settore giovanile è una delle aree su cui la proprietà svedese, dal suo arrivo, ha deciso di puntare con fermezza. Il presidente Jonas Bodin ne ha più volte sottolineato l’importanza. Ripartito da zero la scorsa stagione, anche con buoni risultati, il vivaio bianconero ha registrato dei cambiamenti anche questa estate: Simone Farina ha sostituito Roberto Pierangioli nel ruolo di responsabile, nello staff tecnico si vedranno facce nuove come quella di Alessandro Barbieri, vice allenatore della prima squadra l’annata passata. Il futuro, allora, è adesso: proprio in questi giorni riaprono le iscrizioni della Scuola Calcio del Siena Fc. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

