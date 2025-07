Il problema dei 3 corpi – Stagione 2 | primi importanti aggiornamenti sul cas

Il problema dei 3 corpi di Netflix ha appena acquisito due nuovi membri del cast principale. La prima stagione di Il problema dei 3 corpi (3 Body Problem), sebbene criticata in Cina per le modifiche apportate al romanzo, è stata ben accolta dalla critica e dal pubblico nordamericano, guadagnandosi persino una nomination agli Emmy per la migliore serie drammatica nel 2024, insieme ad altre cinque nomination agli Emmy. La serie è basata sull’omonimo romanzo cinese di successo internazionale di Liu Cixin ed è stata pubblicata il 21 marzo 2024. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: problema - corpi - stagione - primi

Giuseppe Tornatore avrebbe dovuto dirigere un film di fantascienza da un racconto di Liu Cixin, autore de Il problema dei tre corpi - Nel 2016 aveva scritto la sceneggiatura ispirata a With Her Eyes, incluso nella raccolta The Wandering Earth, ma il progetto non è mai stato realizzato

«Questa mattina mi sono svegliata e ho pensato a quando ci ritroviamo su una strada imprevista. A volte succede perché siamo distratte: da un problema da risolvere, da un pagamento che stiamo ritardando, da una seccatura sul lavoro, dalla scelta di cosa cu Vai su Facebook

”Il problema dei 3 corpi”, si avvicinano le riprese delle stagioni 2 e 3; Il Problema dei 3 Corpi, finalmente ci sono aggiornamenti sulla seconda stagione!; Il problema dei 3 corpi – Le riprese della Stagione 2 partiranno tra non molto.