Il prezzo del gas per le famiglie oggi 30 Luglio 2025

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima gas è un dato fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta energetica. Sapere quanto si paga per ogni standard metro cubo (Smc) di metano consente di stimare con maggiore precisione la spesa mensile e valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. In questo articolo analizziamo il prezzo attuale, come viene determinato e cosa significa per le famiglie italiane. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 30 Luglio 2025 è fissato da ARERA in 0,460601 €Smc. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Il prezzo del gas per le famiglie oggi 30 Luglio 2025

