Il Pontefice sprona gli influencer | Non contano i follower ma la pace

Non più e non tanto villaggi sperduti in Amazzonia o in Africa subsahariana. La terra di missione 2.0. per la Chiesa cattolica si fa digitale, lungo i sentieri virtuali di Facebook, Instagram e TikTok, popolati da milioni di persone in cerca di connessioni. E chissà se anche assetate di senso della vita e affamate di Spirito oppure (solo) a rischio di trasformarsi in famelici leoni da tastiera. Come tanti, troppi insospettabili. Una scommessa per don Roberto Fiscer, prete tiktoker che, a suon di balli e calci al pallone, mostra il volto gioioso dell’oratorio a misura di bambino, oppure per don Alberto Ravagnani, mezzo milione di follower, per lo più adolescenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net