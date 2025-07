Alla fine, borse e commentatori festeggiano con sollievo l’accordo sui dazi al 15 per cento fra Stati Uniti e Unione Europea, un accordo che si può considerare positivo solo perchĂ© rispetto alla proposta di partenza adesso c’è la vaselina al posto del sale. (Vaselina sulla quale i dazi restano invece al 30 per cento: sentiremo meno male, pagando di piĂą). Comunque sia, dopo quanto accaduto domenica in Scozia, una cosa appare ancora piĂą evidente: la fondatezza dei dubbi sul progetto del ponte Meloni da una sponda all’altra dell’Atlantico. Questo ponte serve? Ha senso? E’ fattibile? Ma soprattutto, regge? L’infrastruttura è stata annunciata questo autunno dalla premier, che si è appunto candidata a fare da ponte fra Unione Europea e Stati Uniti; e da subito ci sono stati dubbi sull’opportunitĂ politica e diversi rilievi tecnici, a cominciare dalla statura di Giorgia Meloni (1,63 metri) che, per quanto la leader di Fratelli d’Italia possa fare stretching e recuperare così un altro mezzo centimetro, non le consentirebbe comunque, pur se sdraiata, e in trazione di collegare i due continenti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il ponte di Meloni sull'Atlantico è più campato per aria di quello sullo Stretto