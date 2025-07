Il Pil nell’Eurozona rallenta | +0,1 per cento nel secondo trimestre

Nel secondo trimestre del 2025 il Pil è aumentato dello 0,1 per cento nell’ Eurozona e dello 0,2 per cento nell’Ue, rispetto ai primi tre mesi dell’anno. Lo rileva Eurostat nella sua stima flash. Si tratta di una crescita modesta, ma comunque migliore delle attese di stagnazione. Svetta la Spagna, che ha registrato una crescita dello 0,7 per cento: ben oltre le previsioni. Il pil della Francia è aumentato dello 0,3 per cento. Germania e Italia risultano invece in lieve contrazione dello 0,1 per cento. Nel primo trimestre dell’anno, l’aumento era stato dello 0,6 per cento per gli Stati che adottano l’euro come valuta ufficiale e dello 0,5 per cento per i 27 membri dell’Unione europea. 🔗 Leggi su Lettera43.it

