Il Parco del Conero diventerà un ente nazionale l' iter compie un importante passo avanti

ROMA – Il passaggio del Conero da Parco regionale a nazionale compie un importante passo avanti lungo il suo iter. Oggi infatti il presidente Luigi Conte è stato ascoltato in commissione Ambiente della Camera presieduta dall’Onorevole Mauro Rotelli. Conte è intervenuto dopo la referente. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

