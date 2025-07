Il Palio riscopre le sue origini Fra fede folklore e tanti eventi

La lunga estate degli eventi – iniziata con La Luna è Azzurra – continua. Dopo il successo del Dramma Popolare che ha portato in cittĂ l’attore Luca Zingaretti, il triondo della Rappresentante di Lista in concerto in piazza Duomo, le serate comiche con Canini, ora gli occhi sono puntati sulle feste ferragostane. Stiamo parlando del Festival del Pensiero Popolare Palio di San Rocco. Un grande evento di comunitĂ (dal 12 al 16 agosto), quello del quartiere Scioa (la zona ospedale) – organizzato da Tra i Binari, Comune e Pro Loco – che vede il suo momento apicale nel Palio, fra spettacoli, concerti, performance, nei quali la comunitĂ tutta trova il suo essere. 🔗 Leggi su Lanazione.it Š Lanazione.it - Il Palio riscopre le sue origini. Fra fede, folklore e tanti eventi

Palio del Golfo, una storia lunga 100 anni. Oltre due mesi di eventi. “Sarà un’edizione record” - La Spezia, 7 giugno 2025 – “Non resterà un’iniziativa fine a se stessa, ma sarà proposta tutti gli anni, così le scuole saranno coinvolte direttamente nel portare avanti una tradizione così importante: senza le nuove generazioni il rischio è che poi l’entusiasmo si spenga, il futuro del Palio passa dai giovani”.

Si apre il mese del Palio. Eventi e tradizione prima della sfida tra Rioni - Nasce il Paliottino Tradizione e nuove energie: con questa combo a Castiglion Fiorentino si apre ufficialmente il Mese Paliesco, il lungo periodo di eventi e preparativi che culminerĂ la terza domenica di giugno, il 15 del mese, con il Palio dei Rioni.

Un calendario ricco di eventi storici e culturali per la 58esima edizione Palio di Oria - ORIA – È stata presentata ufficialmente presso la Fiera del Levante di Bari, in occasione del Levante For, la 58esima edizione del Corteo storico di Federico II e del Torneo dei Rioni, che sono gli appuntamenti storici più affascinanti e attesi del Mezzogiorno, racchiusi nel grande contenitore.

Il palio riscopre la sua storia. Tornano i terzieri e tutti i giochi - Torna la sfida goliardica tra i Terzieri storici del centro di San Miniato. Da lanazione.it