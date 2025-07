Il Paese che vieta YouTube ai minori di 16 anni

L'Australia ha deciso di vietare YouTube ai minori di 16 anni, aggiungendo la piattaforma, per la prima volta a livello mondiale, a quelle ritenute dannose per i bambini e i ragazzi come Facebook, Instagram, Snapchat e TikTok. La mossa ribalta una precedente decisione di esentare il sito di. 🔗 Leggi su Today.it

YouTube alza l’asticella: dal 22 luglio solo i maggiorenni potranno trasmettere live da soli, per i minori di 16 anni dirette consentite solo con un adulto visibile e attivo accanto a loro - Un click, una webcam, e la libertà di raccontarsi in diretta: per milioni di adolescenti, YouTube è stato finora un palcoscenico senza filtri.

