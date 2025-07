Il nuovo prefetto è Paolo Ponta da Novi Ligure

Ama la cultura, la storia e le escursioni. Per il nuovo incarico del prefetto Paolo Giuseppe Alfredo Ponta (nella foto), 61 anni, non può esserci posto migliore di Lecco, con i luoghi manzoniani, il lago e le montagne. "Me ne sono già innamorato, nonostante sia qui da soli due giorni", dice. Era già stato a Lecco, proprio per le sue passioni, ma da turista. Ora è tornato come "ambasciatore della Repubblica sul territorio a servizio di tutta la comunità", spiega. Il suo mantra è "collaborazione": con i vertici delle forze dell’ordine, i rappresentanti istituzionali, gli amministratori locali. Gli obiettivi del suo mandato sono " convivenza civile e coesione sociale ", che passano attraverso la sicurezza, il soccorso pubblico, l’integrazione perché, sottolinea, "lo Stato siamo tutti noi". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

