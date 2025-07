Il nuovo palazzo green che toglie aria e luce e la casa abbandonata coi topi e l' erba alta | la protesta nel quartiere a Monza

Un nuovo edificio costruito in legno che dovrebbe essere green ma che invece rischia di togliere aria e luce ai residenti della zona. Già alle prese con un altro edificio in costruzione ma abbandonato da 10 anni e dove l'erba troppo alta è diventato l'habitat di topi e zanzare.La segnalazione è. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Un Vaticano «a impatto zero». Dal monitoraggio della qualità dell’aria all’illuminazione a led: il nuovo progetto per una Chiesa più green - Il Vaticano si tinge di verde. A 10 anni dall’enciclica a tema green di Papa Francesco Laudato Sì, la Chiesa celebra i primi risultati del Progetto di sostenibilità ambientale ed energetica della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano.

Francia, l’aria condizionata manda in fumo la sinistra. La proposta di Marine Le Pen mette al tappeto i green - L’aria condizionata fa litigare, è noto. Non solo tra colleghi in ufficio, pronti a incrociare le spade per un grado in più o i meno di refrigerio.

Tre green tech che innovano su luce, cibo, aria - la Repubblica - Offre un servizio di monitoraggio della qualità dell'aria che aiuta a prendere decisioni in materia ambientale. Riporta repubblica.it

La luce telecomanda il cervello modificando i comportamenti - E' possibile controllare con la luce singole cellule nervose e modificare di conseguenza dei comportamenti: lo dimostra l'esperimento che ha applicando dei fasci laser al cervello di topi ... Come scrive ansa.it