Il nuovo calcio in tv sarà trasmesso dalle body cam degli arbitri Da oggi è possibile

L’Ifab – ovvero l’organo in grado di stabilire le regole del calcio nazionale e internazionale – ha approvato le body cam. Si tratta delle telecamere indossate dagli arbitri che abbiamo ammirato durante il Mondiale per Club. In questo modo è possibile vedere live la visuale che ha il fischietto di turno. Una trovata che, secondo i vertici del calcio internazionale, può dare maggiore trasparenza sulle scelte degli arbitri. Adesso starà alle singole federazioni nazionali decidere se adottare o meno l’innovazione. Dunque la palla passa alla Figc e all’Aia. In caso di responso positivo, presto potremo vedere le immagini in tv. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il nuovo calcio in tv sarà trasmesso dalle body cam degli arbitri. Da oggi è possibile

