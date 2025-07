Tempo di lettura: < 1 minuto Il Napoli è giunto a Castel di Sangro, in provincia dell’Aquila, per la seconda parte del suo ritiro estivo. La squadra azzurra è stata accolta da moltissimi tifosi che aspettano l’esordio dei campioni d’Italia in programma oggi alle 17.30 allo stadio Patini in occasione del primo allenamento. Il Napoli, visto il forte afflusso dei tifosi azzurri nella località abruzzese, ha anche organizzato due nuove amichevoli di preparazione per la nuova stagione, che vedranno gli azzurri in campo il 4 agosto alle 10 del mattino contro la Casertana e il 10 agosto, sempre alle ore 10, contro il Sorrento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il Napoli è giunto in Abruzzo, fissate due nuove amichevoli con squadre campane