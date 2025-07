Il Napoli cambia idea non è detto che arrivi l’attaccante esterno C’è l’usato sicuro Raspadori Corsport

Il Napoli cambia idea, non è detto che arrivi l’attaccante esterno. C’è l’usato sicuro Raspadori E alla fine, ancora una volta, potrebbe restare Rasapdori l’attaccante con la valigia che però non parte mai. Grealish e Sterling costano tanto, troppo, bisogna fare valutazioni realistiche. Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini: Senza fretta, avendo giĂ completato gran parte del lavoro, il Napoli farĂ le sue valutazioni prima di scegliere il nuovo attaccante che può andare a completare la batteria degli esterni dopo l’arrivo di Noa Lang dal Psv. ArriverĂ sicuramente? Non è detto. Sterling e Grealish sono idee che stuzzicano il club ma sono anche piste complesse e in salita per i parametri dell’ingaggio, così resiste un’altra ipotesi, una sorta di strada alternativa, ovvero la permanenza certa di Raspadori, interprete duttile per il quale Conte nutre grande stima e che nel gioco delle coppie può giocare ovunque. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Napoli cambia idea, non è detto che arrivi l’attaccante esterno. C’è l’usato sicuro Raspadori (Corsport)

Napoli, doppio piano per l’attacco: Grealish, Sterling o... Raspadori - Conte e la società riflettono sulle strategie di mercato: dopo aver visto sfumare Ndoye si aprono due diverse ipotesi per definire il reparto avanzato ... Lo riporta corrieredellosport.it

