Il municipio III senz' acqua per una giornata | le zone interessate

Martedì 5 agosto sarĂ sospeso il flusso idrico per quasi ventiquattrore nel territorio del terzo municipio. Il motivo dell’interruzione è da collegare a degli interventi di manutenzione straordinaria volti a migliorare l’efficenza del servizio. Lo stop ai rubinetti scatterĂ alle ore 08:00 di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Roma, 20 maggio: 14 ore senz’acqua nel Municipio III: le vie interessate e dove trovare le autobotti - Giornata di disagi per i residenti del Municipio III di Roma: oggi, martedì 20 maggio, dalle ore 8:00 alle 22:00, sono previste interruzioni del flusso idrico e abbassamenti di pressione in numerose strade della zona.

Il municipio IV senz'acqua per 17 ore: tutte le vie coinvolte - Senz’acqua per 17 ore. Acea Ato 2 ha comunicato che, per consentire la realizzazione di interventi di manutenzione, volti a migliorare l'efficienza del servizio, sarà necessario effettuare una sospensione del flusso idrico in alcune strade del municipio IV dalle 13 di martedì 24 giugno alle 6 di.

Roma, quartiere Bufalotta senz’acqua: guasto improvviso e disagi anche nel Municipio IV - ABBONATI A DAYITALIANEWS Emergenza idrica nel Municipio III: quartiere Cinquina Bufalotta a secco. Nella giornata di martedì 24 giugno, i residenti del quartiere Cinquina Bufalotta, nel Municipio III di Roma, stanno affrontando una grave interruzione del servizio idrico a causa di un guasto improvviso.

Roma: al via lavori per apertura via Roggiano Gravina in Municipio VII, previsto parcheggio e area verde Roma, 01 lug - (Agenzia_Nova) - Nella giornata di ieri, 30 giugno, sono iniziati i lavori di adeguamento stradale per consentire l'apertura di via Roggiano Vai su Facebook

