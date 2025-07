Il mondo del credito | Sociale sport cultura Banca di Pesaro va ben oltre la finanza

Da sempre supporta il "Carlino" per il Campionato di giornalismo degli studenti delle medie inferiori della provincia, da sempre affianca il giornale per gli studenti delle scuole superiori del Premio Nonni, ore è anche mecenate col Quartetto di sassofonisti del Conservatorio "Rossini" che si esibiranno il prossimo 30 luglio per i 140 anni del giornale. Presidente Massimo Tonucci, ma siamo certi che la Banca di Pesaro sia solo una banca e non anche qualcos’altro? "Hai voglia se siamo banca. Solo che la nostra attenzione non si limita alla dimensione economico-finanziaria, guardiamo anche alle connotazioni sociali, sportive e in questo caso culturale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

