Il Modena ha tagliato i ponti con il passato

Un tale diceva spesso: "L’unica costante della vita è il cambiamento". Nello sport, così come nel nostro quotidiano, non può esistere crescita senza evoluzioni o rivoluzioni, anche se ne consegue una enorme dose di responsabilitĂ . Andrea Catellani, un anno dopo, ha potuto finalmente lavorare senza indugi e senza intoppi all’idea di squadra che aveva in mente. Lo ha fatto in maniera piuttosto decisa, sin dalla scelta di Andrea Sottil (in lotta con D’Angelo) per la sua capacitĂ di dare un’impronta chiara, di essere coerente con il suo credo e per la sua ambizione pari a quella dei Rivetti. Trascorsi i famosi 365 giorni dal giorno del suo insediamento, iniziati con la convivenza non esattamente fludia con Bisoli, Catellani ha lanciato a tutti un messaggio molto limpido: discontuinitĂ con il passato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net