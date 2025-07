Il modello Croazia è un successo | scuole digitalizzate e alunni più coinvolti

Dotando le aule di internet ultra veloce, laptop e lavagne intelligenti la Croazia è riuscita a trasformare le sue scuole in “e-schools”. Il progetto iniziato nel 2015 e cofinanziato grazie ai fondi di coesione, oggi è diventato un esempio da seguire per tutti gli altri Stati dell'UE. 🔗 Leggi su Fanpage.it

