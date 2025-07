il mio film preferito di roger moore come james bond meritava di essere migliore

Il debutto di Roger Moore nel ruolo di James Bond rappresenta un momento cruciale nella storia della saga, segnando un cambio di tono e stile rispetto alle precedenti interpretazioni. Sebbene alcune scelte narrative abbiano suscitato discussioni tra gli appassionati, questo film ha aperto nuove strade per la lunga serie cinematografica dedicata all’agente segreto più famoso al mondo. il primo film di bond con roger moore: un’opportunità per una nuova direzione. si sarebbe potuto optare per un approccio più realistico, ma si è scelto il tono campy. Al termine di alcuni classici interpretati da Sean Connery e una prova con George Lazenby, la saga ha iniziato a delineare una propria identità . 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

