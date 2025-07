Il mercato Pare sia sfumata la pista Obaretin Interesse per il centrale Veroli dal Cagliari

Non solo Cittadini dall’Atalanta, lo Spezia mette nell’orbita, per la sua difesa, anche il centrale Veroli, del Cagliari. Per quest’ultimo, dopo che pare sia sfumata la pista Obaretin (proprietà Bari, l’anno scorso a Bari), la decisione dipenderà da diversi fattori: la volontà del giocatore, le offerte del club di Roberts, ma pure i piani tecnici del mister rossoblù Fabio Pisacane per la prossima stagione. Tutto fermo sul resto dei fronti, ovvero, innanzitutto su quello delle uscite: Lapadula e Verde in primis, visto l’ingaggio e, probabilmente, la difficoltà di inserimento in una rosa già ampia in quel reparto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net