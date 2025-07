Il matrimonio del mio migliore amico | ci sono importanti aggiornamenti sul sequel

È stato svelato chi scriverà il seguito del classico romantico anni '90 con Julia Roberts e Dermot Mulroney. Il film è in fase di sviluppo attivo con Sony pronta a rilanciare il genere. Dopo il successo di critica ottenuto con Past Lives, Celine Song è stata ufficialmente scelta per scrivere il sequel de Il matrimonio del mio migliore amico, la commedia romantica del 1997 con Julia Roberts e Dermot Mulroney protagonisti. La notizia arriva direttamente da Mulroney, che nel corso di un'intervista ha confermato che Sony è intenzionata ad andare avanti con il progetto, avendo già avviato i primi contatti con gli agenti del cast originale per verificarne disponibilità e condizioni contrattuali. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

