Il libro di Valditara Il rispetto per le donne obiettivo della scuola

Nella nostra società uno dei temi centrali è quello del rispetto verso l'altro. All'interno di questo tema si pone quello del rispetto verso la donna, verso la sua libertà, dignità, sicurezza. L'educazione non inizia a scuola, inizia dalle famiglie; la scuola si affianca alle famiglie, proseguendo, completando e arricchendo quanto appreso dai genitori. Occorre innanzitutto ribaltare alcuni insegnamenti del dottor Benjamin Spock e di tutta quella pedagogia permissivista che ha tolto poteri e autorevolezza ai genitori. Il rapporto fra un padre e una madre con i figli non può essere paritario, il genitore deve assumersi la responsabilità dell'educare, avendo il buon senso di trasmettere valori, di insegnare esempi positivi, altruistici, la pazienza di comprendere il disagio del figlio e la saggezza di valorizzarne i talenti, così come i comportamenti positivi.

“Chi si meritava di più di essere uccisa?”, il sondaggio su Whatsapp su Giulia Tramontano, Mariella Anastasi e Giulia Cecchettin sconvolge una scuola. L’appello di Women for Freedom: “Serve educazione al rispetto” - Un sondaggio scioccante è comparso in una chat scolastica di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, sollevando un’ondata di indignazione.

Gino Cecchettin ai Marconi Days: "Educare al rispetto già a scuola" - di Sara Ausilio SASSO MARCONI (Bologna) "Non esiste una parola che descrive quando un genitore perde un figlio perché il rapporto tra genitore e figlio è infinito: io sarò per sempre il padre di Giulia.

Ancora violenza sui docenti, a Palermo genitore irrompe a scuola per affrontare la maestra, due ATA aggrediti. La lettera: “Basta violenza, vogliamo sicurezza e rispetto” - Un nuovo episodio di violenza scuote il mondo dell’istruzione: in un istituto comprensivo di Palermo, un genitore ha fatto irruzione nei locali scolastici per affrontare la maestra del figlio, accusata di averlo rimproverato.

Valditara ha tracciato una netta distinzione tra autorità democratica e autoritarismo, definendo quest’ultimo come “la sua degenerazione”. “L’autorità sono le istituzioni, il rispetto verso il carabiniere, verso il poliziotto, verso l’insegnante“, ha sottolineato, eviden Vai su Facebook

Valditara: “I no ai figli sono fondamentali, basta genitori amici”. Il Ministro e la sua rivoluzione del buon senso: “50 anni di cultura anti-meritocrazia hanno devastato ... - Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha presentato durante il Caffé della Versiliana a Marina di Pietrasanta il suo ultimo libro "La Rivoluzione del Buon Senso. Si legge su orizzontescuola.it