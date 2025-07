Il legame tra moda e arte dialoga | dalle co-creazioni iconiche all’arte indossabile

Life&People.it La domanda se la moda sia arte non trova una risposta univoca, ma la sua storia è costellata di prove inequivocabili della sua capacità di elevare il design a espressione artistica: il profondo legame tra moda e arte  è indissolubile, tanto che molti sono gli artisti ad aver ispirato i giganti della moda. E ad aver poi collaborato con loro. L’abito, in questo dialogo senza fine, diventa un mezzo per vestire l’individualità , raccontare una cultura ed la filosofia del suo tempo. In questo senso, la moda è un ingranaggio della produzione di massa, ma soprattutto una forma d’arte complessa, dinamica ed in continua evoluzione, che continua a tracciare la sua strada tra bellezza e significato intrinseco. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

