Il Gubbio in sella con il consorzio Gau fino a Sant’Ubaldo

Una mattinata diversa per l'A.S Gubbio 1910, che insieme all'allenatore, allo staff tecnico e alcuni dirigenti si è cimentato in una pedalata in bici che ha portato il gruppo dallo stadio Barbetti a piazza 40 Martiri e poi in cima al Monte Ingino, alla Basilica di Sant'Ubaldo. L'iniziativa è stata promossa in collaborazione con il consorzio turistico Gau, nel quadro della promozione del primo grande evento che la nuova realtà consortile del settore ricettivo – presieduta da Gloria Margaret Pierini – ha organizzato per il prossimo 12 ottobre, la prima Gran Fondo del Montefeltro, la gara con due percorsi, di 80 e 138 chilometri, tra Gubbio, Pietralunga, Acqualagna e ritorno a Gubbio dalla Gola del Bottaccione.

