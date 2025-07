Il governo Meloni chiede all' Ue il prestito Safe per la difesa | cosa c' è in ballo

In totale sono diciotto, su 27, i Paesi membri dell'Ue che hanno presentato alla Commissione Europea una manifestazione d’interesse per accedere ai prestiti Safe per la difesa, disponibili per un ammontare massimo di 150 miliardi di euro. Lo annuncia la Commissione Europea. Si tratta di Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Finlandia. Per il commissario alla Difesa Andrius Kubilius, "il forte interesse per Safe, con almeno 127 miliardi di euro di potenziali appalti nel settore della difesa, dimostra l'unità e l'ambizione dell'Ue in materia di sicurezza e difesa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Il governo Meloni chiede all'Ue il prestito Safe per la difesa: cosa c'è in ballo

Regolamento Safe: Prestiti Ue alla Difesa in Attesa di Approvazione a Maggio - "Non appena saremo riusciti a garantire" il via libera al regolamento Safe atteso "a maggio" per i prestiti Ue alla difesa, "ci sarà un seguito alla nostra discussione".

Von der Leyen “Con SAFE nuovi investimenti per la difesa con UK” - LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – “E’ il primo passo verso la partecipazione del Regno Unito al programma europeo di investimenti per la difesa.

Approvato il Safe: 150 miliardi per la difesa Ue e appalti congiunti - Il Safe, il fondo da 150 miliardi immaginato dalla Commissione europea per sostenere gli appalti congiunti e la difesa Ue, è stato approvato dai 27.

