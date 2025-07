Il generale Vannacci sostiene che lo Stato palestinese non esiste | una posizione degna del mondo al contrario

Una posizione perfettamente organica all'ordine discorsivo dominante In una recente intervista comparsa ad esempio su YouTube, il generale Vannacci, europarlamentare della Lega di Matteo Salvini, è stato invitato a pronunciarsi sulla questione palestinese. Il giornalista che lo intervistava g. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Il generale Vannacci sostiene che lo Stato palestinese non esiste: una posizione degna del mondo al contrario

In questa notizia si parla di: generale - vannacci - stato - palestinese

Lega, il generale Vannacci pronto a diventare il vice di Salvini: per lui un posto d’onore - Sotto il titolo eloquente di “Organizzazione del movimento”, il Consiglio federale della Lega si prepara a formalizzare una scelta destinata a far discutere: il prossimo 15 maggio, Roberto Vannacci sarà nominato uno dei quattro vice segretari del partito.

Generale Vannacci, "candidato governatore per il centrodestra" -  Roberto Vannacci candidato del centrodestra per le regionali in Puglia. Al momento la proposta lanciata ieri dal coordinatore regionale della Lega, Napoleone Cera- pare fatta soprattutto per smuovere un po’ le acque nel campo del centrodestra, che ancora sta sfogliando la margherita nel tentativo di trovare un candidato competitivo.

Lega Salvini: la scalata del generale Vannacci - Una scalata alla Lega rapida, da vero generale stratega, quella di Roberto Vannacci neo numero due del partito guidato dal leader Matteo Salvini, vicepremier.

Di fronte alla mattanza del popolo palestinese, il robot della grande finanza Macron gioca a dichiarare per la quarta volta lo Stato palestinese, senza fare nulla. Merz si allinea dopo aver detto che Netanyahu “faceva il lavoro sporco per loro”. Meloni, Salvini e T Vai su Facebook

Vannacci, il post di body shaming dopo le dimissioni di Carola Rackete: 'Non ci mancherai'; Vannacci coinvolto in un incidente d'auto in Versilia. Illeso; Corteo per Gaza a Roma: «Siamo oltre 300mila». Lo striscione «Stop al massacro» davanti alle bandiere di Palestina, Israele e della Pace - Il video.

Vannacci-show alla Versiliana: cosa ha detto il generale su Macron, sulla Palestina e sui dazi? - Vannacci ha poi nuovamente attaccato Macron, affermando che la sua mossa è stata poco più di una "sparata", motivata dal calo di popolarità. Lo riporta tag24.it

Parolin: 'Riconoscere la Palestina non è prematuro' - Il dossier di uno Stato palestinese, dopo l'accelerazione impressa dalla Francia sullo sfondo della catastrofe umanitaria a Gaza, è tornato con forza al centro del dibattito internazionale, ... Come scrive ansa.it