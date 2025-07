Il futuro del CIV è già qui

Doveva essere la notte più spettacolare dell’anno, con la Racing Night sotto i riflettori. Invece, la pioggia ha cambiato i piani. Ma non il risultato: Misano ha confermato che il CIV sta evolvendo. E lo sta facendo nella direzione giusta. Nel paddock c’era il pubblico, c’erano i giovani piloti, c’erano le moto di serie. E, soprattutto, c’era un’idea nuova di motociclismo. Quella che mette al centro la relazione con i tifosi, che apre i box e accorcia le distanze. Quella che guarda al futuro con occhi diversi: meno costi, più accessibilità, più storie da raccontare. Le Production Bike, derivate quasi di serie, si sono prese la scena. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il futuro del CIV è già qui

