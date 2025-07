Il furto nella villa in Brianza la banda de furgone e il bottino perso per strada | 2 arresti

Era una sera di ottobre 2023. In cinque, a bordo di un furgone, hanno raggiunto una villetta di Seveso e sono entrati in azione.Sono entrati e hanno rubato un computer e un orologio, poi nel giardino, mentre scappavano via, hanno lasciato un decespugliatore e un compasso. Ora gli agenti della. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: furgone - furto - villa - brianza

Furto di abbigliamento intimo nella Marca: trovato a Montorio il furgone - I carabinieri hanno ritrovato a Montorio il furgone utilizzato da alcuni ladri, nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 maggio, per mettere a segno un colpo nella sede dell'azienda di trasporti Soline Srl, situata nella frazione Olmi di San Biagio di Callalta, nella Marca.

Siziano, furto in abitazione: rubate due bici dal garage lasciato aperto. L’ipotesi del furgone pronto portare via la refurtiva - Siziano (Pavia), 3 giugno 2025 - Un  furto di due biciclette dal garage di casa. E' stato messo a segno nella giornata di ieri, lunedì 2 giugno, in via San Rocco a Siziano.

Prostituzione in un b&b, droga sotto un furgone e furto di energia: denunce e sanzioni - Una pioggia di sanzioni amministrative per oltre 30 mila euro è stata elevata dalla polizia nell’ambito di una vasta attività di controllo straordinario del territorio, nei quartieri Borgo, Sanzio e Picanello.

Il furto nella villa in Brianza, la banda de furgone e il bottino perso per strada: 2 arresti; Rapina in una logistica a Lacchiarella: tir, furgoni e auto in fiamme per fuggire. Scontro a fuoco con le gua…; Rubano un camion del Comune di Cermenate per una scorribanda notturna.

Furto nella villa dell'ex attaccante Juve, arrestato il ladro - E' stato arrestato un moldavo accusato di essere uno degli autori del maxi furto nella villa dell'allora attaccante della Juventus, Kaio Jorge. Come scrive torino.repubblica.it