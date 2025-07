Il foulard? Quest' estate legalo in vita

Cintura? Gonna? Tecnicamente né l'una né l'altra. Parliamo del trend che spopola sui social, incoronato mai più senza dell'estate 2025: il foulard allacciato in vita. Il look ricorda più un micro pareo, ma indossato su pantaloni, shorts o gonne piuttosto che su costumi da bagno. Insomma, se pensavate che fossero i Labubu gli accessori più cool da sfoggiare, ora dovrete ricredervi.

Il colpo di scena più chic dell’estate? Il foulard in vita - Elegante sul collo, femminile tra i capelli, decorativo sulla borsa: ovunque lo metti, sta bene. Nell’estate 2025 il foulard si reinventa tornando nei guardaroba delle giovani generazioni indossato in vita, trasformandosi nella cintura più desiderata (e copiata) del momento.

Leggero e versatile, il foulard: idee per indossarlo d'estate - Un tocco di eleganza e di leggerezza, il foulard è quell'accessorio che non sapevi di voler indossare: idee fashion per un look over 50 sempre diverso, di giorno e di sera

La gonna con frange effetto foulard è il capo più furbo dell’estate - Q uando si viaggia con un bagaglio a mano, l’unico modo per indossare look sempre diversi è reinventare i capi che si hanno con sé.

