Il Finlandia è una gara speciale per Ogier

Il francese al via della gara vinta lo scorso anno: “Strade bellissime, voglio godermi il week end”. SĂ©bastien Ogier tornerĂ a disputare il Rally di Finlandia, tappa iconica del WRC in programma nel fine settimana. Assente al recente appuntamento in Estonia, quello finlandese sarĂ il primo rally su sterrato veloce del 2025 per il pilota . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

MXGP, si torna in gara con il GP di Finlandia. Febvre vuole tenere a distanza Coenen - Dopo due fine settimana di riposo, torna in scena il Mondiale motocross 2025. Il ritorno alle gare avverrĂ in concomitanza con il Gran Premio di Finlandia, tredicesimo appuntamento della stagione.

LIVE Motocross, GP Finlandia MX2 2025 in DIRETTA: tra poco il via di gara-1! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.05 de Wolf è il candidato numero per la vittoria, dopo aver recuperato forma.

LIVE Motocross, GP Finlandia MX2 2025 in DIRETTA: de Wolf vince gara-1, secondo Adamo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.54 Appuntamento alle ore 15 per gara-2! 12.52 Adamo limita i danni conquistando il secondo posto dopo una partenza assolutamente perfetta, de Wolf risulta troppo forte in gara-1 per essere minimamente impensierito.

Wrc, in Finlandia rientra Ogier (Toyota) e Solberg torna nel Wrc2. Tänak (Hyundai) difende il primato in classifica; FINLANDIA, A SORPRESA VINCE OGIER, ROVANPERA FUORI ALLA PENULTIMA PROVA; La domenica da incubo di Ogier: incidente e maxi multa (sospesa).

WRC, Rally di Finlandia al via - Questo fine settimana il mondiale sbarca sui velocissimi sterrati del Keski Suomi, la Finlandia Centrale cioé la regione di Jyvaskyla, dopo quattro gare di fila sulla terra, tre vinte dalla Toyota (Po ... Segnala autosprint.corrieredellosport.it