Il fatturato dell’industria italiana cala a picco Secondo l’ultimo rapporto dell’Istat a maggio il dato è peggiorato del 2,2% mentre su base annua la flessione è del 1,8%

Il fatturato dell’industria italiana cala a picco. A maggio l’Istat stima che il fatturato dell’industria, al netto dei fattori stagionali, sia diminuito in termini congiunturali del 2,2% in valore e del 2,3% in volume. Si registrano flessioni del 2,2% sul mercato interno (-2,9% in volume) e del 2% su quello estero (-1,5% in volume). Per il settore dei servizi si stima una diminuzione in termini congiunturali dello 0,9% in valore e dello 0,4% in volume, con un calo marcato nel commercio all’ingrosso (-1,7% in valore e -1,5% in volume) e una sostanziale stabilità negli altri servizi. È quanto rileva l’Istituto nazionale di statistica (Istat). 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Il fatturato dell’industria italiana cala a picco. Secondo l’ultimo rapporto dell’Istat a maggio il dato è peggiorato del 2,2% mentre su base annua la flessione è del 1,8%

In questa notizia si parla di: fatturato - industria - italiana - cala

Industria reggiana in flessione nel 2025. Diminuisce il fatturato - Tempi duri per l’industria reggiana. Nei primi tre mesi del 2025 la produzione è calata del 3,6% e il fatturato del -4,2%.

Industria manifatturiera italiana: fatturato previsto di 1.143 miliardi nel 2024 - Il Centro Studi di Intesa Sanpaolo prevede un fatturato di 1.143 miliardi di euro per l' industria manifatturiera italiana a fine anno, "stabile sui livelli del 2024 a prezzi costanti" e in crescita di 229 miliardi rispetto al 2029.

Intesa Sanpaolo: Il fatturato dell’industria manifatturiera italiana a quota 1.143 mld nel 2025 (+1,8%) - Nel 2025 l’industria manifatturiera italiana si stabilizzerà sui livelli di fatturato 2024 a prezzi costanti, con performance più brillanti per la farmaceutica (il tendenziale è in aumento del 2,4 per cento), per la meccanica (+1,7 per cento) e il largo consumo (1,2 per cento), e registrerà una modesta crescita del fatturato a prezzi correnti (+1,8 per cento) attestandosi sui 1.

Il fatturato dell’industria italiana crolla del 5,7%, mai così male dopo la pandemia; Istat su fatturato, fiducia e prezzi alla produzione: quadro misto; RTT cala a maggio, dopo il balzo di aprile.

Istat, fatturato in calo a maggio per industria e servizi - ROMA, 30 LUG – A maggio il fatturato dell’industria italiana, al netto dei fattori stagionali, è diminuito in termini congiunturali del 2,2% in valore e del 2,3% in volume. Riporta lasicilia.it

La crisi dell'industria italiana non si placa: fatturato giù del 5,3% ... - Cresce la sfiducia tra i consumatori Il fatturato industriale italiano è aumentato dello 0,5% mese su mese in ottobre. Secondo affaritaliani.it