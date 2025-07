Il fatto del giorno | autovelox non omologato apre la strada ai ricorsi | Video

Impugnati tre verbali di un consulente finanziario di Milano. Il motivo dell'accoglimento del ricorso: senza omologazione la sanzione non è valida. Quali scenari potrebbero aprirsi in futuro? Ne parla Danilo D'anna della cronaca di Genova. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Il fatto del giorno: autovelox non omologato apre la strada ai ricorsi | Video

