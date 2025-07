Il dramma di Sofja tre medici indagati | l' accusa è di omicidio colposo

Sono tre i medici indagati per la morte della forlivese Sofja Rossi, la 31enne morta il 17 luglio scorso dopo esser stata dimessa il giorno prima dall'ospedale 'Santa Scolastica' di Cassino con la diagnosi di "cervicalgia". L'accusa è di omicidio colposo. L'iscrizione è avvenuta come atto dovuto.

Morte di Sofja Rossi, 3 medici indagati: sarà analizzato il cuore - Forlì, 30 luglio 2025 – Sono tre i medici indagati per la morte di Sofja Rossi, la 31enne forlivese dal 2021 residente a Pignataro Interamna, in provincia di Frosinone, stroncata da un malore poco dopo la mezzanotte di giovedì 17 luglio, dopo essere stata dimessa 24 ore prima dall’ospedale ’Santa Scolastica’ di Cassino con la diagnosi di un presunto torcicollo.

Dimessa dall’ospedale e morta poche ore dopo: tre medici indagati per l’omicidio colposo di Sofja Rossi, la 31enne di Pignataro - ABBONATI A DAYITALIANEWS La Procura della Repubblica di Cassino ha iscritto nel registro degli indagati tre medici in servizio presso l’ ospedale ‘Santa Scolastica’, la notte in cui è stata ricoverata Sofja Rossi, la 31enne di Pignataro Interamna (Frosinone), successivamente deceduta nella sua abitazione dopo essere stata dimessa dalla struttura sanitaria.

