N on è una leggenda romantica o una metafora da romanzo d’altri tempi: si può morire di crepacuore, e la scienza lo dimostra. Un team di ricercatori dell’UniversitĂ di Aarhus, in Danimarca, ha seguito per dieci anni 1.735 persone colpite dalla perdita di un familiare stretto. I risultati, pubblicati sulla rivista Frontiers in Public Health, sono impressionanti: le persone con livelli molto alti di dolore emotivo legato al lutto hanno mostrato un tasso di mortalitĂ quasi tre volte superiore rispetto a chi ha vissuto un’elaborazione piĂą lieve. Come superare la morte di una persona cara. guarda le foto Quando il dolore diventa rischio per la salute. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il dolore profondo non è solo emotivo: uno studio rivela che può diventare pericoloso per la salute. Ecco i segnali da non sottovalutare