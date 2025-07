Il dolce Leo labrador color cioccolato cerca una casa

“A volte un cane può essere abbandonato in canile non per volontà, ma per necessità a causa di eventi drammatici, che capitano nelle famiglie di tutti noi”. Con queste parole Alessandra Capogreco, presidente di Enpa Arezzo, lancia un appello per l'adozione di un dolce labrador.“L'assessore. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it